Aston Martin готовит внедорожник и представительский седан

Компания Aston Martin планирует значительное обновление модельного ряда. В ближайшие семь лет должны появиться новые поколения автомобилей DB9, Vantage и Vanquish. Кроме того, планируется расширить линейку автомобилей новым большим седаном, который получит название Rapide, и внедорожником, который выйдет под брендом Lagonda.

Как пишет AutoNews.ru, первым обновлением станет новый DB9, который будет построен на недавно разработанной модульной платформе VH, она же ляжет и в основу других новых моделей.

Кроме того, новые Aston Martin получат ряд компонентов от Mercedes, среди которых будут как системы безопасности, так и моторы подразделения AMG. Так, немецкими моторами планируется оснастить обновленный флагман марки Vanquish.

Про большой седан, который, как сообщается, должен стать конкурентом Mercedes S-Сlass, и внедорожник Lagonda пока не известно никаких подробностей. Компания подтвердит выпуск этих моделей, если обновления уже известных автомобилей будет иметь успех.