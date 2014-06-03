АВТОВАЗ улучшил шумоизоляцию Lada Kalina и Granta

АВТОВАЗ улучшил шумоизоляцию Lada Kalina и Lada Granta лифтбек – новые элементы, повышающие акустический комфорт, появились на этих моделях в мае 2014 года.

На всех комплектациях Lada Kalina улучшена обивка пола. Начиная с комплектации «норма», увеличена площадь обивки моторного щита, при этом уменьшены размеры технологических отверстий – все это снижает звукопроницаемость. Также внедрены уплотнители в зоне петель капота.



Lada Kalina в комплектации «люкс» получила дополнительный звукоизолирующий слой в обивке щитка передка. Полный пакет шумоизоляции дает заметное снижение шума: до 3,5 децибела при интенсивном разгоне автомобиля и на 0,7 децибела при постоянной скорости на 100 км/час на пятой передаче. В зависимости от режима движения на 9-13% увеличен индекс артикуляции (величина, характеризующая легкость понимания разговора нормальным, не напряженным голосом).



Полный пакет шумоизоляции уже получили «люксовые» варианты лифтбека Lada Granta, в июне эта опция появится и на седане.



Как отмечают на АВТОВАЗе, разница в шумоизоляции в зависимости от цены и комплектации автомобиля – это новая тенденция в развитии модельной гаммы Lada. Повышенный акустический комфорт добавил к цене Lada Kalina от 400 до 800 рублей, при этом цена начальной версии «стандарт» осталась без изменений: от 330500 рублей за хэтчбек и от 337500 рублей за универсал. Лифтбек Lada Granta в варианте «люкс» изначально комплектуется полным пакетом шумоизоляции, что касается седана, то это нововведение добавит к цене «люксовых» версий 1400 рублей.