KIA начинает продажи обновленного Rio

Российские дилеры KIA начали продажи обновленного KIA Rio 2015 модельного года. Главным изменением стало появление новых трансмиссий у автомобилей, оснащающихся двигателем 1,6 л (123 л.с.). Впервые в сегменте компактных автомобилей теперь предлагается 6-ступенчатая механическая коробка передач. В качестве альтернативы теперь предусмотрена новая 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Кроме того, обновленный KIA Rio получил новые цвета кузова – «Ослепительный синий» и «Кофейно-коричневый».

Новый KIA Rio 2015 модельного года будет предлагаться в четырех уровнях комплектаций – Comfort, Luxe, Prestige и Premium по цене от 509900 рублей. Все версии оснащаются кондиционером (Comfort, Luxe) или системой климат-контроля (Prestige, Premium), имеют аудиосистемы с четырьмя или шестью динамиками. Автомобили, оснащенные двигателем 1,6 л уже в базовой для них версии Luxe оснащены противотуманными фарами, функцией автовыключения освещения, электростеклоподъёмниками для стекол всех дверей (водительская – с функцией Auto), ключом с кнопками дистанционного управления центральным замком и багажником. Для максимальной комплектации Prestige, которая предлагается исключительно с новой 6-ступенчатой автоматической трансмиссией – предусмотрено наличие системы курсовой устойчивости (ESC), 16-дюймовые колеса с легкосплавными дисками, отделка элементов интерьера черным глянцем, система бесключевого доступа, задние датчики парковки и интерфейс Bluetooth для подключения мобильного телефона.

Для всех KIA Rio 2015 модельного года также предусмотрен специально разработанный пакет «Теплые опции», включающий в себя обогрев рулевого колеса и передних сидений, подогрев лобового стекла в зоне стоянки дворников, электропривод и обогрев наружных зеркал. Для нового Rio в пакет «Теплые опции» также вошли отделка кожей селектора автоматической трансмиссии, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, а также – мультимедийное головное устройство (радио / CD / МР3) с внешними интерфейсами AUX и USB.