BMW хочет продавать 30 тысяч электромобилей в год

Баварский автоконцерн BMW рассчитывает, что электромобиль i3 будет продаваться в количестве не менее 30 тысяч единиц в год. Согласно оценкам вице-президента BMW по мировым продажам и маркетингу Яна Робертсона, именно столько электрокаров будет продано в 2014 году, когда будет запущено их серийное производство. Для сравнения, в настоящий момент концерн продает столько же нишевых спорткаров MINI Clubman, пишет AutoNews.Ru.

Я.Робертсон считает, что i3 нацелен на совершенно новую целевую аудиторию «городских технофанатов», которые до настоящего времени рассматривали скорее покупку нового iPhone, чем автомобиля. В BMW полагают, что таких покупателей не смутит цена премиального компакта, составляющая около 40 тысяч евро. Впрочем, в разных странах за счет льгот и налоговых вычетов она может сократиться до 35 и даже 32 тысяч евро.