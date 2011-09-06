GM не продаст Opel в ближайшее десятилетие

Американский автоконцерн General Motors намерен оставаться владельцем Opel в течение 10-15 ближайших лет, заявил вице-президент американского автоконцерна Роберт Фергюсон. Соответствующее обещание он дал Фолькеру Бауфферу, премьер-министру земли Гессен, где расположена штаб-квартира Opel.

О возможном намерении продать Opel в июне этого года сообщали немецкие СМИ. По их данным, гендиректор GM Дэн Акерсон был сильно недоволен, что немецкий автопроизводитель продолжает терпеть убытки, в то время как все остальные подразделения General Motors вышли на прибыль. Потенциальным покупателем Opel назывался другой немецкий автоконцерн – Volkswagen, глава которого Мартин Винтеркорн обещал сделать свою компанию крупнейшим мировым автопроизводителем к 2018 году. Однако после появления этого сообщения гендиректор Opel Карл-Фридрих Штраке опроверг сведения о готовящейся продаже, пишет газета «Ведомости».

GM планировал продать Opel в 2009 году, когда сам американский автоконцерн прошел через процедуру банкротства. Предварительное соглашение о покупке Opel GM подписала с консорциумом Magna и Сбербанка, которые должны были получить 55% акций компании, но в ноябре совет директоров GM проголосовал против сделки из-за улучшения финансового положения компании: у автопроизводителя появилась возможность самостоятельно вывести из кризиса немецкую компанию.