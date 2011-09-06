Nissan в августе увеличил продажи в России в 1,5 раза

Продажи автомобилей Nissan на российском рынке по итогам августа выросли на 48% и составили 10949 единиц. По итогам восьми месяцев 2011 года было реализовано 81567 автомобилей Nissan, что на 95% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Лидером в модельном ряду Nissan на российском рынке в августе остается компактный кроссовер Qashqai – на этой модели остановили свой выбор 2183 покупателей (+40%), что составляет 20% от общего объема продаж марки. На втором месте – модель Tiida с показателем 1917 проданных автомобилей (+47,1%). Замыкает «тройку» бестселлеров Nissan по-прежнему кроссовер X-Trail, который по итогам июля разошелся в количестве 1737 единиц (+16,3%).

Как отмечают в компании «Ниссан Мотор Рус», в августе более 2 тысяч автомобилей Nissan было продано по программе Nissan Finance. При этом доля продаж автомобилей в кредит составила более 25%. Этому способствовали запущенные в августе кредитные программы на модели Qashqai, Qashqai+2, X-Trail, Teana (4,9% годовых). В сентябре стартует новое кредитное предложение на Nissan Murano – 4,4% годовых, а также продолжает действовать специальная кредитная программа на Nissan Pathfinder (4,4% годовых). Стоит также отметить, что 26% автомобилей, проданных в августе, были произведены на российском заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Продажи люксовых автомобилей Infiniti на российском рынке по итогам августа снизились на 8% и составили 349 единиц. Лидером продаж традиционно является кроссовер Infiniti FX, который в прошлом месяце разошелся в количестве 190 экземпляров. Устойчивый спрос сохраняется на модели серии G, M, EX и QX. Доля автомобилей Infiniti, проданных в кредит, в августе составила более 30%. В сентябре запускается программа 5,75% на весь модельный ряд Infiniti, что позволит поддержать позитивный уровень продаж по кредитной программе Infiniti Finance.

По итогам января-августа было продано 3875 автомобилей Infiniti – на 54% больше, чем годом ранее. Как отмечают в компании «Ниссан Мотор Рус», это превышает средний показатель роста рынка автомобилей класса люкс (+44%) за тот же период.