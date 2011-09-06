Hyundai в 2011 году намерена продать в России 85 тысяч Solaris

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor планирует по итогам 2011 года реализовать в России 85 тысяч автомобилей Solaris. Об этом сообщил генеральный директор «Хендэ Мотор СНГ» Керри Чо, добавив, что по данным на конец августа, в России продано 56,9 тысячи автомобилей модели Solaris.

Ранее компания планировала продать в России 75 тысяч машин, собранных на заводе в Санкт-Петербурге. Таким образом Hyundai Motor улучшила прогноз по Solaris порядка на 13% на фоне высокого спроса на автомобиль. При этом популярностью у россиян пользуется Solaris как в кузове седан, так и в кузове хэтчбек, продажи которых стартовали в феврале и мае 2011 года соответственно, отмечает агентство «ПРАЙМ».

Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Денис Петрунин в свою очередь сообщил, что на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге в 2011 году планируется произвести 95 тысяч автомобилей Solaris, часть из них будет продана в странах СНГ. С 15 августа предприятие запустило третью производственную смену, и до конца 2011 года планирует выйти на проектную мощность в 200 тыс. автомобилей в год, пишет агентство «Финмаркет». По словам Д.Петрунина, с 2012 года планирует производить более 100 тысяч автомобилей Solaris в год. В настоящее время предприятие помимо автомобиля Hyundai Solaris также производит автомобиль Kia Rio.