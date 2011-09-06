Объявлены российские цены на новую Hyundai Elantra

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила цены на новую модель Hyundai Elantra. Седан будет доступен в четырех комплектациях с 6-ти ступенчатыми автоматической или механической коробками передач: Base, Optima, Comfort с 1,6-литровым двигателем мощностью 132 л.с и Sport с 1,8-литровым двигателем мощностью 149,6 л.с. Все модели оснастят CD/MP3 магнитолой с разъемами AUX и USB, а также возможностью подключения IPod, шестью динамиками, блоком управления магнитолой на руле и активной антенной на заднем стекле.

Комплектация Base включает в себя антиблокировочную систему тормозов (ABS), две фронтальные подушки безопасности, систему распределения тормозных усилий (EBD), иммобилайзер, детский замок и крепления детских сидений Isofix. Новый автомобиль также будет оснащаться кондиционером, бортовым компьютером, стальными 15-дюймовыми дисками (шины 195/65R15), центральным подлокотником, подогревом передних сидений, охранной сигнализацией с пультом дистанционного управления, полноразмерным запасным колесом и сеткой багажника для фиксации груза. Стоимость базовой версии – 694900 рублей.

Цена на более дорогую версию Optima варьируется от 746900 до 816900 рублей. Автолюбителям предлагаются кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач, легкосплавные колесный диски посадочным диаметром 16 дюймов, боковые подушки безопасности 1-го ряда сидений и шторки безопасности для первого и второго рядов сидений, задние электростеклоподъемники, автоматический режим подъема/опускания водительского стекла, передние противотуманные фары, полноразмерное легкосплавное запасное колесо и регулируемый по вылету центральный подлокотник.

Датчик дождя, двухзонный климат-контроль, система антизапотевания окон с ионизатором воздуха, электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) и алюминиевые накладки на педали входят в комплектацию Comfort. Автомобили с автоматической трансмиссией оснащаются оптитронной панелью приборов (Supervision). Hyundai Elantra в данной версии будет доступна по цене от 779900 до 849900 рублей.

В специальной комплектации Sport содержится набор разнообразных опций: подогрев задних сидений, круиз-контроль с управлением на руле, автозатемнение зеркала заднего вида и камера заднего вида, датчик света, доступ в салон без ключа и запуск двигателя кнопкой, специальная решетка радиатора «черный хром» и так далее. Автолюбители оценят красные комбинированные (ткань/кожа) сиденья в сочетании с белым, серебристым, красным или черным цветами кузова. Рекомендованная цена составляет 899 00 рублей.

Как заявил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Денис Петрунин, в 2011 году компания планирует продать в России около 2 тысяч автомобилей Hyundai Elantra.