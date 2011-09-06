Китай ужесточит условия господдержки при покупке автомобиля

Китайские власти планируют ужесточить госпрограмму субсидирования покупки экономичных автомобилей. Как сообщил директор департамента экономического строительства Министерства финансов Китая Дихай Сян, правительство планирует поддерживать приобретение машин, расход топлива которых не будет превышать 6,3 литра на сто километров, тогда как сейчас этот показатель составляет 6,9 литра.

Как пишет Motor.Ru, в настоящее время в Китае действует программа, согласно которой государство возмещает своим гражданам три тысячи юаней (450 долларов) при покупке автомобилей с мотором до 1,6 литра и низким расходом топлива. Кроме того, господдержка подразумевает скидку в размере 50 тысяч юаней (7,3 тысячи долларов) при покупке гибрида и 60 тысяч юаней (8,8 тысячи долларов) – электрокара. Как сообщалось ранее, цели этой программы – улучшить экологическую обстановку в Китае, а не поддержать продажи автомобилей.

В январе 2011 года китайское правительство также ужесточило правило выдачи автомобильных номеров в Пекине. Ежегодно в этом городе планируется регистрировать не более 240 тысяч автомобилей. Такие меры с прошлого года были введены в Шанхае, они направлены на улучшение транспортной ситуации, а также на снижение количества выбросов в окружающую среду.

Кроме того, для уменьшения спроса на машины с начала 2011 года Китай отменил льготный налог на покупку автомобилей с двигателем объемом до 1,6 литра. Этот налог был увеличен до 10% от стоимости. При этом в 2009 году эта ставка равнялась 5%, а в 2010 году – 7,5%.