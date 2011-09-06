В.Путин: Россия будет лидером автопроизводства в Европе

К 2016 году Россия станет крупнейшим в Европе центром по производству автомобилей, считает премьер-министр страны Владимир Путин.

«По оценкам экспертов, уже в 2015-2016 годах российский автомобильный рынок способен стать крупнейшим в Европе. Так и будет, я в этом не сомневаюсь. У нас потенциалы роста очень большие», – заявил премьер. Он напомнил, что только в прошлом году производство легковых автомобилей в России выросло вдвое, а за I полугодие нынешнего года – еще на 76%, пишет «РБК».

Премьер также отметил, что в структуре продаж год от года растет число машин отечественной сборки. Так, если еще два года назад доля собранных в России автомобилей составляла лишь 50%, то теперь – уже 70%. «Наши основные зарубежные партнеры готовы к такой системе работы. Соответствующие соглашения подписаны и с Ford, и с GM, и с Volkswagen», – заметил он, напомнив о необходимости локализации автомобилей не менее чем на 60%.

При этом одним из главных центров автопромышленности стал северо-запад России. Так, из 1,4 млн. произведенных автомобилей 400 тысяч были произведены именно там, подчеркнул В.Путин.