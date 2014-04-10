Российский авторынок в марте занял третье место в Европе

Автомобильный рынок России, который в феврале стал вторым по величине в Европе, по итогам прошлого месяца опустился на третье место в «европейском первенстве».

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, безусловным лидером по реализации автомобилей в марте стала Великобритания, показав лучший результат за последние 10 лет – 464824 машин (+17,7%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на март традиционно приходится наибольший объем реализации автомобилей, который достигает почти 20% годовых продаж. Вторым по величине авторынком Европы в прошлом месяце стала Германия, где было продано 296408 машин (+5,4%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), заказы новых автомобилей в марте увеличились на 2%, что свидетельствует о продолжении позитивной динамики с начала этого года. Если же при рассмотрении европейского рынка учитывать Россию, то наша страна заняла третью строчку «европейского первенства». По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 230 тысяч единиц (без учета LCV). Далее идет авторынок Франции, который увеличился на 8,9% до 179871 автомобилей. Замыкает «пятерку» лидеров на этот раз Италия, чей результат составил 139337 реализованных машины (+5%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), положительная динамика наблюдается четвертый месяц подряд, что, впрочем, обусловлено рекордно низкими продажами в прошлом году. Добавим также, что благодаря стимулирующей программе по субсидированию покупки новых экономичных автомобилей испанский авторынок показывает рост седьмой месяц подряд – в марте на 10% до 79929 машин.