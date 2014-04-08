GM планирует собирать Cadillac в Белоруссии

Американский автоконцерн General Motors рассматривает возможность организации выпуска своих автомобилей на территории Белоруссии. в Белоруссии. Под каким брендом будет выпущена первая модель на предприятии «Юнисон» – Opel или Chevrolet – пока не известно. Между тем, представители GM не исключают возможность запуска производства в Белоруссии автомобилей Cadillac, пишет AutoNews.ru.

«Для General Motors очень важно, чтобы мы построили хороший бизнес и произвели качественные автомобили. Сейчас главная задача – подготовить все, чтобы проект продвигался. Мы уже выбрали продукт, с которого будем начинать – это будет Chevrolet или Opel. Также мы сегодня рассматриваем Cadillac», – заявил президент и управляющий директор GM по России и СНГ Эндрю Джеймс Данстан.

Напомним, рамочное соглашение о сборке моделей автомобилей General Motors на производственных мощностях СП «Юнисон» было подписано в июне 2013 года.



