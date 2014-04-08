Aston Martin может выпустить люксовый кроссовер на платформе Daimler

Компании Aston Martin и Daimler AG ведут переговоры о развитии сотрудничества, результатом которого может стать выпуск британским брендом кроссовера. По данным агентства Bloomberg, Daimler, владеющий премиум-маркой Mercedes-Benz, может поделиться платформой нового полноразмерного внедорожника с Aston Martin, который заинтересован в расширении модельного ряда.

Daimler в прошлом году получил 5% в Aston Martin и согласился поделиться некоторыми технологиями с производителем спорткаров из Гейдона, пишет газета «Ведомости». Так, AMG, подразделение немецкой компании по выпуску спортивных версий Mercedes, собирается поставлять двигатели V8 для будущих моделей Aston Martin.

«Aston Martin действительно нуждается в технологическом партнере», чтобы обновить линейку моторов и для создания внедорожников, которые сейчас являются «самым быстрорастущим сегментом в премиум-классе», – сказал аналитик International Strategy & Investment Group Эрих Хаузер. «Только я не уверен, что Daimler получит что-то» от этого партнерства, добавил он.

Mercedes-Benz является третьим по величине производителем автомобилей премиум-класса вслед за BMW и принадлежащей Volkswagen AG маркой Audi. Гендиректор Daimler Дитер Цетше собирается вернуть Mercedes лидерство в сегменте, которое он отдал BMW в 2005 году. Стратегия предполагает выпуск 30 новых моделей до 2020 года, десяток из которых станут абсолютно новыми моделями без предшественников.

Aston Martin остается единственным глобальным производителем автомобилей в классе люкс, не входящим в крупную производственную группу. В 2013 году, вскоре после покупки инвестиционной компанией Investindustrial 37,5% акций, автопроизводитель объявил о планах инвестировать 500 млн. фунтов стерлингов (832 млн. долларов) в течение четырех лет, чтобы стать способным конкурировать с Bentley (принадлежит Volkswagen AG) и люксовыми брендами Fiat SpA – Ferrari и Maserati.

Переговоры находятся на ранней стадии, кроссовер не появится на рынке раньше чем через три года, и британский автопроизводитель пока оценивает, не стоит ли использовать собственные технологии для разработки кроссовера, сказал один из источников. Президент Investindustrial Андреа Бономи говорил в прошлом году, что хочет расширить модельный ряд Aston Martin, используя партнерства для снижения расходов на разработку. В 2009 году на автосалоне в Женеве Aston Martin представляла концептуальный кроссовер Lagonda, который был неоднозначно принят публикой и специалистами.

Aston Martin ищет нового гендиректора после ухода в отставку в конце 2013 года 70-летнего Ульриха Беца. По словам источников, автопроизводитель не будет принимать никаких окончательных решений по стратегии развития модельного ряда до назначения нового руководителя.

Aston Martin собирается увеличить годовой объем продаж до 7000 единиц в 2016 году с примерно 4000 автомобилей в 2013 году в основном за счет роста на рынках Азии, Северной и Южной Америки, говорили ранее источники. Затем автопроизводитель может заняться выпуском кроссовера. Компания рассчитывает продавать не менее 3000 кроссоверов в год и удвоить продажи марки в России.

Производители люксовых автомобилей и спорткаров Maserati и Bentley планируют выпустить кроссоверы для роста продаж в США и на растущих рынках, например Китая и России, где есть растущий спрос от состоятельных потребителей. Длинные дистанции пробега и большие площади неосвоенных земель также способствуют популярности внедорожников в этих трех странах.

Investindustrial, которая продала итальянского производителя мотоциклов Ducati в середине 2012 года Audi, завершила сделку по приобретению акций Aston Martin на 190 млн. евро в 2013 году, получив операционный контроль над автопроизводителем. Бономи пообещал остаться акционером Aston Martin по крайней мере 10 лет. Другими владельцами Aston Martin являются кувейтские компании Investment Dar и Adeem Investment, которые выкупили легендарного британского производителя в 2007 году у владевшей им в течение 20 лет Ford Motor.