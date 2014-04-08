Седан Nissan Almera с 1 апреля подорожал

Компания Nissan повысила цены на седаны Nissan Almera, произведенные с 1 апреля 2014 года. Базовая версия «потяжелела» на 23 тысячи рублей, топовая комплектация – на 10 тысяч рублей. Таким образом, теперь самая доступная Almera стоит 459 тысяч рублей, самая «богатая» – 586 тысяч рублей. Цены на автомобили, выпущенные до 31 марта текущего года, остались прежними, пишет издание «АвтоСреда». Кроме того, у автомобилей Nissan Almera, выпущенных с 1 апреля, изменилось название комплектаций, а самих модификаций стало меньше.

Седан Nissan Almera производят на АВТОВАЗе, автомобиль доступен с единственным бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 102 л.с. Двигатель комплектуется 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом». В список стандартного оборудования модели входят передние подушки безопасности водителя и пассажира, ABS, EBD, электростеклоподъемники передних дверей, ГУР, воздуховоды к ногам задних пассажиров, аудиоподготовка. Топовая версия получила навигационную систему Nissan Connect с 5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, кондиционер, подогрев передних сидений.

Напомним, это уже второе повышение цен на седаны Nissan Almera. Последний раз ценники меняли в декабре прошлого года.