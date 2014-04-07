Mazda отзывает 88 тысяч автомобилей из-за сбоя в программном обеспечении

Японский автопроизводитель Mazda Motor отзывает 88 тысяч автомобилей из-за проблем с программным обеспечением системы управления мотором. Речь идет о моделях Mazda 3, Mazda 6 и CX-5, выпущенных с октября 2012 по январь 2014 года.

Как сообщает «Газета.Ru», отзывная кампания затронет 38 тысяч автомобилей, купленных европейскими автолюбителями, 27600 машин из Японии, 6500 авто, находящихся в Северной Америке.

Недостаток выявлен в работе системы, преобразующей кинетическую энергию, возникающую при торможении, в электричество. Из-за сбоя в программном обеспечении рекуперативная тормозная система считает конденсатор сломанным и сигнализирует о необходимости прекращения работы двигателя. Как заявляют в Mazda, устранение дефекта займет менее часа. Информация о несчастных случаях, вызванных этой неполадкой, автопроизводителю не поступала.