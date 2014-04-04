Datsun представил седан для России

Бюджетный бренд Datsun дебютирует на российском рынке с новым седаном Datsun on-DO, разработанным специально для России. Как отмечают в региональном подразделении «Ниссан Восток», Datsun – третий бренд компании в России, наряду с Nissan и Infiniti, что обеспечивает покупателям возможность выбора практически в каждом сегменте рынка.

«Сегодня российский рынок является пятым по величине для нашей компании в мире. В ближайшие три года мы намерены утроить наши продажи здесь и вдвое увеличить долю рынка. Мы ожидаем, что не менее трети продаж придется на бренд Datsun, – заявил президент и CEO Nissan Motor Corp. Карлос Гон на презентации Datsun в России. – Основываясь на восьмидесятилетнем опыте нашей компании в области разработки и производства автомобилей, а также на инженерном потенциале, знании рынка и производственных возможностях нашего партнера, компании АВТОВАЗ, мы предложим уникальный модельный ряд Datsun 21-го века, полностью отвечающий потребностям и предпочтениям российских покупателей».

Первой моделью бренда для России стал четырехдверный, пятиместный семейный седан Datsun on-DO. Его габариты составляют 4337 мм в длину, 1700 мм в ширину и 1500 мм в высоту, объем багажника – 530 литров.

Дизайн Datsun on-DO выполнялся в глобальном дизайн-центре компании Nissan в Японии. Разработка велась в России интернациональной командой инженеров и специалистов. Интеграция международных стандартов и знания рынка означает, что современный и оригинальный облик, а также технические характеристики автомобиля, несущего в себе японскую ДНК, адаптированы для российских дорожных и климатических условий и отвечают потребностям российских покупателей.

Новый седан Datsun on-DO оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 87 л.с. Все версии автомобиля будут стандартно оснащаться водительской подушкой безопасности. Модель будет продаваться по цене менее 400 тысяч рублей, однако точные цены будут обнародованы ближе к началу продаж.

Datsun on-DO будет производиться в России, на заводе АВТОВАЗ в Тольятти. Начало продаж намечено на лето 2014 года. Автомобили будут предлагаться через специализированную авторизованную дилерскую сеть Datsun, при поддержкe инвесторов, уже работающих с маркой Nissan. На начальном этапе сеть будет включать в себя 25 дилерских центров в ключевых регионах страны. В последующие два года сеть увеличится до 100 дилерских центров, расположенных по всей территории России.