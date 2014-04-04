Внедорожник Lada 4х4 получил окраску «металлик»

АВТОВАЗ начнет продажи трехдверной версии внедорожника Lada 4x4 с металлизированной окраской, который будет предлагаться в двух вариантах исполнения комплектации «стандарт». Первый вариант обойдется в 368200 рублей, второй будет стоить 357500 рублей, пишет издание «АвтоСреда».

Как сообщалось ранее, АВТОВАЗ полностью перевел окраску Lada 4x4 на новый материал – полиэфирный грунт. Процесс модифицирования окраски модели был запущен на заводе в начале 2013 года. В технологию покраски поэтапно были введены новые материалы – трехкатионный фосфат и катафорезный грунт, которые повысили коррозионную стойкость кузова модели. Полиэфирный грунт позволил повысить стойкость лакокрасочного покрытия к сколам, а также обеспечил более длительную сохранность блеска автоэмали.

Согласно новому плану развития АВТОВАЗа, Lada 4x4 текущего поколения будет выпускаться до 2018 года. К концу 2015-го внедорожник ожидает рестайлинг. Ожидается, что модель получит новый двигатель, кондиционер, наружные зеркала с подогревом и электроприводом, подогрев кресел.