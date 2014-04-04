Российский завод Hyundai в I квартале увеличил производство на 3%

Российский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» по итогам I квартала 2014 года увеличил производство на 3% до 58450 автомобилей. При этом производство Hyundai Solaris составило 33630 машин, Kia Rio – 24910 единиц. Как отмечают на предприятии, это соответствует заявленному производственному плану на 2014 год и позволяет удовлетворить растущий спрос на модельный ряд автомобилей Hyundai.

По итогам трех месяцев 2014 года продажи Hyundai Solaris составили 25444 автомобиля (+0,2%), KIA Rio – 20926 машины (+5,8%). Внутренний рынок остается основным приоритетом завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». На экспорт в январе-марте пришлось 11,7% продукции предприятия, что составило 6860 автомобилей. Первое место по объему продаж в странах СНГ занял Казахстан.

«Завод работает в полную мощность, ежедневно с конвейера сходят порядка 900 автомобилей, на предприятии занято более 2200 сотрудников», – говорит гендиректор завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Шин Менг Ки.

В 2014 году «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует произвести порядка 230 тысяч автомобилей. Коммерческое производство «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» было запущено в январе 2011 года. За это время c конвейера завода сошли 651250 автомобилей, из которых 404330 – Hyundai Solaris. Эта модель, выпускаемая заводом на протяжении трех лет, прочно удерживает позиции лидера продаж среди иномарок и является бестселлером среди всех автомобилей бренда Hyundai в России.