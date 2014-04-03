Mercedes-Benz Citan получил бензиновый двигатель

Российские маллотонажные дилерские центры Mercedes-Benz начали продажи микроавтобуса Citan с 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л.с., который дополнил линейку дизельных моторов. Новый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором удовлетворяет требованиям экологического стандарта Евро-5.

Микроавтобус Citan доступен в длинной базе 4,32 м, его грузоподъемность составляет 525 кг. Специально для России дополнительно усилена подвеска автомобиля. Уже в базовой комплектации микроавтобус оборудован электронной системой стабилизации ESP, антиблокировочной системой ABS, антипротивобуксовочной системой ASR, системой экстренного торможения BAS и электронной системой распределения тормозных усилий EBV.

Компактный городской автомобиль Citan представлен в России в двух вариантах кузова – фургон и пассажирская версия. Также доступны несколько вариантов двигателей – три дизельных в диапазоне от 75 до 110 л.с. и один бензиновый мощностью 115 л.с. Фургон с дизельным двигателем 75 л.с. обойдется в 966 тысяч рублей, с бензиновым – от 970 тысяч рублей. Пассажирская версия Citan с дизельным двигателем мощностью 75 л.с. стоит 1 млн. 038 тысяч рублей, с бензиновым – 1 млн. 042 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 апреля вступил в силу новый прайс-лист на малотоннажные автомобили Mercedes-Benz: помимо Citan это Vito, обновленный Sprinter и Sprinter Classic.

Коммерческий Vito предлагается на российском рынке с тремя типами кузова – фургон, микроавтобус и грузопассажирская версия – и с четырьмя вариантами экономичных производительных дизельных двигателей и одним мощным бензиновым. Цена на фургон с дизельным двигателем 95 л.с. составляет 1 млн. 185 тысяч рублей, с бензиновым двигателем мощностью 258 л.с. – 1 млн. 895 тысяч рублей. Цена на микроавтобус начинается от 1 млн. 442 тысячи рублей, грузопассажирская версия – от 1 млн. 392 тысячи рублей. Постоянный полный привод можно заказать со всеми представленными вариантами двигателей.

Российское производство фургона и микроавтобуса Sprinter Classic во многом способствует сдерживанию растущих цен на малотоннажную технику – рост цены составил всего 3%. Стоимость фургона начинается от 1 млн. 214 тысяч рублей, микроавтобуса – от 1 млн. 505 тысяч рублей. Что касается обновленного Sprinter, цена шасси составляет 1 млн. 253 тысячи рублей, фургона – от 1 млн. 653 тысячи рублей, микроавтобуса – от 1 млн. 599 тысяч рублей.