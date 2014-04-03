Infiniti назначил нового руководителя по России и Украине

Управляющим директором Infiniti по России и Украине с 1 апреля назначена Ольга Филиппова, занимавшая ранее должность директора по маркетингу Infiniti. Работая в Москве, в новой должности она подчиняется вице-президенту Infiniti по европейскому, ближневосточному и африканскому (ЕМЕА) направлениям Франсуа Гупиль де Буйе.

Ольга Филиппова начинала свою карьеру в компании Michelin, в 2006 году перешла в компанию Nissan в России, где занималась подготовкой запуска бренда Infiniti в России, и в 2011 году возглавила направление маркетинга и продаж Infiniti.

«Я верю в лидерство Infiniti в России и Украине, поскольку мы продолжаем укреплять позиции бренда на рынке и расширяем свое присутствие», – сказала Ольга Филиппова. По ее словам, новое поколение премиум-седанов, таких как Q50 и ожидаемая вскоре Q30, присоединяются к существующей успешной модельной линейке Infiniti, еще больше усиливая позиции марки в России и на Украине».

Ожидается, что к 2018 году модельная линейка Infiniti будет охватывать 80% премиального сегмента. Для достижения этой цели в ближайшие пять лет Infiniti планирует расширить свой модельный ряд на 60% и удвоить количество двигателей.