Alfa Romeo вернулась в Россию с моделью Giulietta

Компания Alfa Romeo вернулась на российский рынок – со 2 апреля 2014 года продажами автомобилей итальянской марки занимается официальный дистрибьютор «Крайслер Рус». Как отмечается, возвращение на российский рынок – часть глобальной стратегии роста компании, призванной помочь бренду Alfa Romeo составить достойную конкуренцию автомобилям премиум-класса.

Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta 2014 модельного года уже поступил в продажу. Стоимость автомобиля с 1,4-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» TCT с двойным сцеплением составляет 1 млн. 120 тысяч рублей в комплектации Distinctive и 1 млн. 330 тысяч рублей в комплектации Exclusive. В июне в салонах дилеров появится трехдверный хэтчбек MiTo, который будет стоить от 770 тысяч рублей. Тогда же в продажу поступит компактный суперкар Alfa Romeo 4C – он уже доступен для предварительных заказов по цене от 2 млн. 950 тысяч рублей.

В настоящее время автомобили Alfa Romeo можно купить в пяти официальных дилерских центрах «Крайслер Рус» в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Краснодаре. В соответствии с планами развития Alfa Romeo в России планируется открывать по 5 дилерских центров марки в год. До конца 2014 года дистрибьютор планирует увеличить количество партнеров по продажам и обслуживанию марки до 10-ти.

«Открытие новых шоу-румов в пяти городах России и презентация новой модельной линейки автомобилей Alfa Romeo на российском рынке – важный этап развития как для марки в целом, так и для «Крайслер Рус». Мы рады, что среди наших партнеров есть такие сильные розничные игроки как Группа Компаний «Рольф» и очень рассчитываем на их поддержку в развитии продаж марки, – отмечает гендиректор «Крайслер Рус» Джорджио Горелли. – Развитая дилерская сеть нашей компании позволит не только обеспечить более широкую представленность Alfa Romeo в России, но и значительно улучшить сервисное и послепродажное обслуживание автомобилей этой марки».

Alfa Romeo предложит своим клиентам полный спектр услуг послепродажного сопровождения. Новые владельцы автомобиля легендарного бренда также станут участниками программы «Privilleged Service» – привилегированного сервиса и помощи на дорогах, в рамках которой им будут предоставлены такие эксклюзивные услуги, как Pick&Go (предоставление подменного автомобиля аналогичного класса на место аварии или поломки) и выезд на место происшествия аварийного комиссара.