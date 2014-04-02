Американский авторынок в марте вырос на 6%

Американский авторынок по итогам марта вырос на 6% и составил 1 млн. 537 тысяч 270 легковых автомобилей и внедорожников. Как отмечает Automotive News, мартовский результат превзошел прогнозы экспертов, что обусловлено улучшением погодных условий в стране. Высокий трафик в дилерских центрах, который наблюдался в последние недели, внушает надежду на повышенный спрос и в апреле. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 16,4 млн. автомобилей, что стало лучшим показателем с ноября 2013 года. По итогам трех месяцев 2014 года американский авторынок увеличился на 1% до 3 млн. 745 тысяч 480 машин.

Лидерство в марте сохраняет General Motors, увеличивший реализацию на 4% до 256047 машин. На втором месте идет Ford, чьи продажи упали на 3% до 243417 автомобилей. Toyota реализовала 215348 машин – на 5% больше, чем годом ранее. Четвертый результат показал Chrysler – 193915 проданных авто (+13%). Замыкает «пятерку» лидеров по-прежнему Nissan с показателем 149136 автомобилей, что на 8% выше показателя годичной давности.