Lada Granta и Kalina с «автоматом» доступны по сниженным кредитным ставкам

В апреле 2014 года фирменная программа автокредитования LADA Finance предлагает специальные условия для приобретения автомобилей Lada с автоматической коробкой передач.

При покупке в кредит Lada Granta с «автоматом» действует минимальная рекламная ставка – от 1,99% в год. Для приобретения хэтчбеков Lada Kalina с АКП в течение апреля Lada Finance предлагает рекламную ставку от 8,3% в год. Также по фирменной программе автокредитования можно купить и другие модели Lada на базовых условиях партнерских банков.

Рассчитать свой кредит, узнать о специальных предложениях LADA Finance и условиях банков можно на сайте finance.lada.ru, а также в дилерских центрах Lada. Купить автомобили Lada в кредит по фирменной программе можно в любом официальном дилерском центре во всех регионах России, где есть представительства банков-партнеров – ООО «Русфинанс Банк», «УРАЛСИБ», ВТБ 24, ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», ОАО АКБ «РОСБАНК», ООО КБ «АйМаниБанк», ООО «Сетелем Банк».