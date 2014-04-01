Назначен новый руководитель марки Volkswagen – легковые автомобили в России

Пьер Бутен 1 апреля 2014 года вступает в должность руководителя марки Volkswagen – легковые автомобили в России (в ООО «Фольксваген Груп Рус»). Он сменил Вратислава Страшила, который занимал этот пост с октября 2011 года. Задачей г-на Бутена будет дальнейшее успешное развитие Volkswagen в России.

Пьер Бутен работает в автомобильной индустрии уже более 20 лет. В 1989-2003 гг. он занимал различные позиции в Ford Motor Company, включая должность менеджера по региональному развитию в 2002-2003 гг. С 2003 по 2006 гг. г-н Бутен работал в должности директора региона Квебек в Nissan Canada, а с 2006 по 2008 гг. был директором Nissan Canada по послепродажному обслуживанию. В 2008-2010 гг. Пьер Бутен – управляющий директор компании Nissan в Центральной и Восточной Европе, ответственный за рынки Венгрии, Польши, Чехии и Словакии. С 2010 по 2014 гг. он занимал пост управляющего директора Nissan в Западной Европе, руководя работой компании на рынках Франции, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.



