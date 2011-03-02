Шесть мировых компаний подписали соглашения по новому режиму «промсборки»

Шесть крупных автопроизводителей подписали с Минэкономразвития соглашение о намерениях организовать в России автопроизводство в рамках нового режима промышленной сборки, сообщила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. По ее словам, соглашение подписали три альянса – Volkswagen совместно с ГАЗом, Sollers-Ford, альянс АВТОВАЗ-Renault-Nissan-«ИжАвто», КАМАЗ-Mercedes-Benz, а Fiat, GM и Magna подали заявки самостоятельно, пишет «Газета.Ru».

«Предполагается, до что 1 июня все эти компании нам представят бизнес-планы с объемами инвестиций, с графиками инвестиций, с графиками модернизации действующих мощностей, создания новых», – сказала Э.Набиуллина.

Как пояснил агентству «Интерфакс» директор департамента особых экономических зон и проектного финансирования Минэкономразвития Дмитрий Левченков, Fiat рассматривает различные площадки для строительства мощностей «с нуля» – в частности, в Липецкой особой экономической зоне, а Magna также рассматривает несколько вариантов для сборки автомобилей – в частности, на мощностях калининградского «Автотора» и в Нижнем Новгороде.

По словам главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной, новый режим промышленной сборки автомобилей вызвал интерес также у 206 производителей автокомпонентов. Подробные бизнес-планы от автопроизводителей с графиками развития производств и объемами инвестиций от автопроизводителей ожидают к началу лета.