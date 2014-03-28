Индийская Mahindra намерена продавать в Европе электрокар

Индийская компания Mahindra & Mahindra планирует до конца 2014 года вывести на рынки Норвегии и Великобритании компактный электрокар e20. Об этом сообщил Четан Маини, руководитель подразделения «Махиндры» Reva, которое занимается разработкой электрических автомобилей.

Как пишет Motor.ru, в настоящее время хэтчбек е20 представлен на рынках Индии, Непала и Бутана. Производитель стремится расширить зону деятельности на Европу, однако пока сделать это мешают местные нормы автомобильной безопасности. По словам Ч.Маини, для выхода на европейский рынок индийская компания оборудует модель e20 подушками безопасности, ABS, усилителем рулевого управления и батареями увеличенной емкости.

Главным конкурентом Mahindra & Mahindra в расширении на Запад является другая индийская марка – Tata Motors. Компания продает в Румынии внедорожник Safari Dicor и пикап Telcoline, а также в Италии – хэтчбек Vista и кроссовер Aria. Продукция «Таты» на континенте особым спросом не пользуется. Ранее Tata представила две новые глобальные модели – хэтчбек Bolt и седан Zest.

«Норвегия и Великобритания дают большие льготы на электрокары. Первая, в частности, не облагает такие машины ввозной пошлиной. А по Великобритании передвигаются около 1500 наших ранних электрических моделей. 500 штук было продано и в Норвегии. Все это создает хорошие условия для вывода e20 на норвежский и британский рынки», – отметил Ч.Маини.

Одна из первых электрических моделей Mahindra & Mahindra, REVA, продается в Великобритании под именем G-Wiz. К автомобилю, который регистрируется в этой стране как мотоколяска, неоднократно предъявляли претензии по безопасности.

Mahindra & Mahindra представила хэтчбек Reva e20 в марте 2013 года. Модель оснащена 26-сильным электромотором и комплектом литий-ионных аккумуляторов, обеспечивающим запас хода в 100 км. Машина может достигать максимальной скорости 81 км/ч. Зарядка аккумуляторов от бытовой электросети занимает пять часов. Стоимость электрокара составляет 596 тысяч рупий (около 11 тысяч долларов США).