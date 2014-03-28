АВТОВАЗ в 2013 году получил 7,9 млрд. рублей убытка

Группа «АВТОВАЗ» по итогам 2013 года получила убыток по МСФО в размере 7,9 млрд. рублей. Выручка снизилась на 13 млрд. рублей до 177 млрд. рублей.

Ухудшение результатов финансово-хозяйственной деятельности на АВТОВАЗе связывают, в основном, со снижением продаж на российском автомобильном рынке.

«Прошлый, 2013 год был непростым для нашей компании, – сказал президент АВТОВАЗа Бу Андерссон. – Наша основная цель на 2014 год – сделать компанию прибыльной. Для этого мы сконцентрируемся на решении следующих задач: рост производительности труда, повышение качества выпускаемой продукции, запуск новых моделей и сокращение затрат. Уверен, что нашей команде под силу выполнить поставленные задачи».

В 2013 году АВТОВАЗ реализовал 534911 автомобилей Lada – на 12,1% меньше, чем в годом ранее. При этом на российском рынке продажи упали на 15,1% до 456309 машин, а вот поставки на экспорт выросли на 11,4% и составили 78602 автомобиля Lada.