УАЗ в 2013 году получил более 1 млрд. рублей убытка

Ульяновский автозавод, входящий в группу «Соллерс», в 2013 году получил чистый убыток по РСБУ в размере 1,081 млрд. рублей против чистой прибыли в 985,6 млн. рублей годом ранее. Выручка УАЗа за отчетный период снизилась на 6,2% - до 26,192 млрд. рублей, сообщает агентство «Прайм». Валовая прибыль составила 2,711 млрд. рублей (на уровне 2012 года), прибыль от продаж – 961,469 млн. рублей (-25,4%).

Как сообщалось ранее, продажи внедорожников УАЗ на внутреннем и экспортных рынках по итогам 2013 года составили 62044 штук, что ниже показателя предыдущего года на 9%. При этом объем экспортных продаж вырос на рекордные 37% и составил 10421 автомобиль. Лидером роста по итогам 2013 года стал UAZ Pickup, реализация которого увеличилась на 9%. При этом самой популярной моделью среди покупателей остается внедорожник UAZ Patriot, снижение продаж которого за 2013 год составило 5%.