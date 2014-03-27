Авторынок Екатеринбурга в феврале упал на 14%

По данным агентства «Auto-Dealer-Екатеринбург», в январе-феврале 2014 года в Екатеринбурге продано 11770 новых легковых и легких коммерческих автомобилей – на 10% меньше, чем за аналогичный период 2013 года. В феврале продажи новых автомобилей в городе сократились на 14% и составили 6518 машин.

Только три бренда в Топ-10 в последний месяц зимы показали положительную динамику – все они представляют японские марки: Nissan, Toyota и Mitsubishi. Lada продолжает удерживать первенство на рынке новых автомобилей в Екатеринбурге. При этом Nissan второй месяц подряд становится самым популярным иностранным брендом в городе.

Продажи автомобилей в Екатеринбурге падают намного стремительнее, чем в целом по России (-4% за январь-февраль). «Резкое падение курса рубля, произошедшее в начале года, а также повышение стоимости большинства автомобилей, незамедлительно сказались на авторынке Екатеринбурга, – считает директор «Auto-Dealer-Екатеринбург» Михаил Чаплыгин. – В плюсе остаются бренды, в которые население готово вкладывать средства в период девальвации местной валюты, в частности, – автомобили выше средней и премиальной ценовой категории. Также растут некоторые марки, обновившие свой модельный ряд».

На динамику отдельных брендов в первые два месяца 2014 года повлияло и развитие собственных центров продаж. Например, недавнее открытие нового дилерского центра Mercedes и переезд одного из дилеров этой же марки в новый автоцентр (увеличение за один месяц на 82%). С конца прошлого года в городе работает уже два салона Mitsubishi, что позволяет показывать марке рост продаж. Сокращение реализации Lada, в том числе, связано с перепрофилированием одного из салонов, где теперь будут продаваться автомобили Suzuki.

Доля Екатеринбурга по отношению к общероссийскому объему продаж легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам января-февраля составляет 3,3%.