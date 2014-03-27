Nissan отзывает более 1 млн. автомобилей по всему миру

Японский автопроизводитель Nissan отзывает по всему миру 1 млн. 53 тысяч 479 автомобилей. Причиной отзыва стала ошибка программного обеспечения, из-за которой в случае аварии может не раскрыться подушка безопасности переднего пассажира.

Как сообщает Motor.ru, под действие сервисной акции попадают Nissan Altima, Sentra, Pathfinder и Leaf 2013-2014 модельного года, фургон NV200 (2013 модельный год), а также вседорожник Infiniti JX35 (2013) и его преемник QX60 (2014), седан Q50 (2014). Больше всего автомобилей отправятся на сервис в США – 989,7 тысячи машин, еще 60 тысяч «Ниссанов» отзовут в Канаде.

Проблема заключается в некорректной работе датчика, который определяет присутствие человека на пассажирском сидении. Система может посчитать, что место пустует, из-за чего в момент ДТП не сработают подушки безопасности. На данный момент Nissan проинформирован о двух случаях, когда подушки не раскрылись.