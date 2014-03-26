Петербургский авторынок остается на прошлогоднем уровне

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», за два месяца 2014 года в Санкт-Петербурге продан 26231 новый легковой и легкий коммерческий автомобиль (-0,2%). В феврале петербургские автодилеры реализовали 15296 новых автомобилей – это на 1% меньше, чем годом ранее.

По итогам января-февраля Renault и Volkseagen сохранили за собой первые два места по объему продаж, а на третье место вышел Nissan, который уже в январе демонстрировал движение вверх.

Петербургский рынок падает медленнее российского, который за два месяца сократился на 4%. «Продать в феврале более 15 тысяч машин петербургским дилерам за последние 6 лет удавалось лишь раз – в прошлом году, – напоминает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Поэтому результаты нынешнего февраля следует признать успешными, учитывая к тому же негативные тенденции на валютном рынке и рост цен на машины в начале года».

В Топ-10, помимо Nissan, еще два бренда по итогам двух месяцев демонстрируют рост продаж – это Skoda (впервые в «пятерке» лучших брендов) и Toyota. «Успех Nissan и Skoda обусловлен, в том числе, обновлением модельного ряда – некоторые потребители пытаются «урвать» последние автомобили прежнего поколения, тогда как другие уже с нетерпением ждут новое, – считает Михаил Чаплыгин. – Toyota выигрывает на падении рубля. Покупатель в начале года старался вложить средства в модели среднего и премиум-сегмента».

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых автомобилей в России в январе-феврале составила 7,3%, тогда как в первые два месяца 2013 года – 7%.