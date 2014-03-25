Вазовский седан LADA Vesta приняли за Datsun

В сети появились новые фотографии компактного седана LADA. Снимки оказались в распоряжении портала Worldcarfans. Сотрудники издания не сумели опознать в автомобиле «Ладу» и приняли его сначала за седан Datsun. Позже один из посетителей сайта указал журналистам на их неточность.

Место «фотосессии» Vesta не уточняется, не исключено, что снимки были сделаны не в России, сообщает АвтоСреда. Номера машины заретушированы.

Начало серийного производства нового седана LADA запланировано на конец 2015 года. Сегодня на АВТОВАЗе уже ведется подготовка производства – проведен первый этап модернизации линии сборки на главном конвейере.

LADA Vesta создана на новой универсальной платформе LADA B, разработанной АВТОВАЗом. Дизайн автомобиля базируется на ДНК концепт-кара LADA XRAY – это будет первое серийное воплощение нового фирменного стиля.

Согласно новому плану развития АВТОВАЗа, «Веста» также будет выпускаться в кузове хэтчбек. Универсала пока не предусмотрено.