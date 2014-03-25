Специальная акция для олимпийцев от Volkswagen

Компания Volkswagen Коммерческие автомобили, будучи генеральным партнером XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних Игр 2014 года в Сочи в категории «Автомобили», разработала специальную акцию - для обладателей бронзовых, серебряных и золотых медалей этих Игр. В знак благодарности за выдающиеся спортивные достижения компания предоставила право членам сборных команд РФ, призерам Олимпийских и Паралимпийских игр Сочи-2014 воспользоваться специальными условиями при покупке новых автомобилей Caddy, Transporter, Caravelle, Multivan, Crafter, Amarok. Ограничение только одно – дата договора продажи должна находиться в диапазоне от 17 марта по 31 мая 2014 года включительно.

Как сообщает пресс-служба компании Volkswagen Коммерческие автомобили, первым олимпийским чемпионом, который приобрел автомобиль на специальных условиях, стал Александр Легков, лыжник, завоевавший для российской сборной золотую медаль в «королевской» дистанции 50 км свободным стилем и серебряную медаль в лыжной эстафете 4х10 км. Александр выбрал для себя и своей семьи длинную версию Multivan Comfortline цвета серебристый металлик c 2 литровым двигателем biTDI (132 л.с.), 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG и полным приводом 4MOTION.