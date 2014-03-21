Новый Volkswagen Crafter будет выпускаться в Польше

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили планирует выпуск нового поколения Crafter в Польше. С этой целью в г. Вжесня будет построен новый завод, где во втором полугодии 2016 года начнется выпуск автомобилей. Марка Volkswagen Коммерческие автомобили создаст на новом предприятии не менее 2300 рабочих мест.

Новый завод во Вжесне станет вторым предприятием по выпуску коммерческих автомобилей Volkswagen в Польше. Первым был завод в Познани, где модели Caddy и T5 сходят с конвейера с 1993 года. В настоящее время на этом предприятии работает 6500 сотрудников. В прошлом году здесь было выпущено 170900 коммерческих автомобилей.