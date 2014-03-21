Opel привез в Россию спортивную спецверсию Astra OPC Motorsport

Российские дилеры Opel начали прием заказов на ограниченную серию автомобилей Astra OPC Motorsport. Стоимость автомобиля Astra OPC Motorsport составит 1 млн. 459 тысяч рублей.

Трехдверный хэтчбек из спецсерии оснащается 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива мощностью 280 л.с. и крутящим моментом 400 Нм, обеспечивающим разгон с 0 до 100 км/ч за 6,0 секунд.

Как пишет CARscope.ru, Astra OPC Motorsport отличается модифицированным передним бампером, спортивными порогами с накладками Opel Motorsport, фирменными наклейками серии Motosport на средней стойке и кузове автомобиля, окантовкой боковых стекол хромированными молдингами, окрашенными в черный цвет наружными зеркалами. В комплекте с таким автомобилем покупатель получит ключ с надписью Motosport.

Внешний вид автомобиля практически идентичен гоночному Opel OPC CUP, раскрашенному в бело-желтой гамме, с которым Opel вернулся в 2013 году в автоспорт, приняв участие в знаменитой 24-й гонке на Нюрбургринге.

В оснащение Astra OPC Motorsport входят дополнительные шторки безопасности, навигационная система NAVI950 Europe Intellilink, премиальная аудиосистема Infinity, адаптивная система головного освещения с биксеноновыми фарами, электрорегулировка, подогрев и электроскладывание наружных зеркал, задние датчики парковки, система контроля давления воздуха в шинах.