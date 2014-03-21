ТО: нужна не революция, а Эволюция

«Сегодня автовладелец готов заплатить 3 тысячи рублей за то, чтобы не знать, на чем он ездит, вместо того, чтобы отдать рублей 700 и проверить техническое состояние своего автомобиля по 200 параметрам», - возмущен Президент Российского союза автостраховщиков Павел Бунин.



Российский союз автостраховщиков (РСА) продолжает активно заниматься совершенствованием системы технического осмотра транспортных средств. На этой неделе в Москве состоялся брифинг Павла Бунина по итогам заседания Рабочей группы, занимающейся выработкой дополнений и изменений к ФЗ 170 «О техническом осмотре транспортных средств», принятом 01.07.2011 года. До 26 марта рабочая группа должна выработать согласованные между собой предложения по изменению законодательства. Речь не идет о том, чтобы совершить в вопросе прохождения ТО революцию, уверен Бунин, сегодня, когда процесс аккредитации станций ТО отлажен (в реестре 3200 аккредитованных операторов), достаточно просто поработать над болевыми точками бизнеса, усовершенствовать подзаконные акты.



С того времени, как вступил в силу новый Закон, прошло два года, 1 января 2014 года закончился так называемый «переходный период», многое сделано, однако за этот период к нему накопился целый ряд замечаний. Главное из них, как считает начальник Управления по организации технического осмотра и аккредитации Игорь Климаков, в том, что «нет конкретного министерства или ведомства, который бы отвечал за ТО». Солидарную ответственность несут порядка 9 федеральных органов власти, каждое из них выработало свои подзаконные акты, многие из которых не только не стыкуются между собой, но даже противоречат друг другу. В качестве яркого примера: одним пунктом Закона оператору, производящему ТО, запрещено выдавать диагностическую карту на неисправное ТС. Однако другим пунктом определено, что он обязан карту выдать, но с указанием конкретных неисправностей, - со сроком действия 20 дней, на устранение неисправностей.



Генеральный директор НП станций диагностики «Безопасность и транспорт» Ярослав Васичков рассказал представителям СМИ о том, что правовым вакуумом в Законе и подобными нестыковками сегодня активно пользуются мошенники: продажи диагностических карт стали массовыми. Рабочей группе, в которую для доработки Закона вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Банка России и объединений операторов технического осмотра, для пущей убедительности даже организовали что-то типа деловой игры, наглядно продемонстрировав возможные мошеннические действия, которые сегодня применяются в этом бизнесе.



В числе предложений, которые Рабочая группа, согласовав со всеми министерствами и ведомствами, собирается передать для внесения в Закон, есть предложение более подробно расписать в подзаконных актах обязанности участников системы, начиная с губернаторов и глав городов (обязаны отслеживать, достаточное ли количество пунктов ТО на вверенной им территории). Есть предложение внести административную ответственность физических лиц, работников пунктов ТО, за проведение (или не проведение диагностики), ответственность операторов – за внесение сведений о прохождении ТО в единую систему. Необходимо как-то регламентировать работу передвижных диагностических пунктов (не запретить, а регламентировать их работу) и многое другое. Межведомственная работа над совершенствованием ФЗ продолжается.