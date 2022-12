В 2013 году в России было продано 2 205 автомобилей HINO

Компания ООО «Хино Моторс Сэйлс», официальный дистрибьютор продукции HINO в России, провела в феврале шестую ежегодную дилерскую конференцию, на которой были подведены итоги прошедшего года, представлены изменения в продуктовой линейке, а также озвучены планы на 2014 год.



Президент компании Миура Сатоси отметил, что во многом благодаря слаженной работе всех дилерских центров HINO общая стагнация рынка не сказалась на результатах продаж в 2013 году. Так, на территории Российской Федерации было продано 2 205 автомобилей HINO в розничном канале, что на 13% больше, чем в 2012-м.



По итогам прошлого года дилерская сеть HINO выросла до 37 компаний. Теперь бренд HINO представлен в таких городах, как Минеральные Воды (ООО «СБСВ КЛЮЧАВТО ТРАК КМВ»), Сургут (ОАО «НТЦ «Эврика-Трейд») и Саратов (ООО «Прогресс»).



«Активный поиск fleet-клиентов, выход на вторичный рынок, новая лизинговая программа для корпоративных и розничных клиентов, новая маркетинговая стратегия – вот приоритетные направления развития ООО «Хино Моторс Сэйлс» в 2014 году», - подчеркнул Миура Сатоси.



Презентация продуктовых изменений в линейке автомобилей HINO коснулась главным образом модельного ряда Серии 700. Среди технических новшеств этой серии можно отметить следующие: к межосевой блокировке дифференциала добавилась возможность включения блокировки межосевого и межколесного дифференциала на обоих мостах, что поможет при движении по дорогам с ограниченной проходимостью. Топливные баки, ресиверы, элементы тормозной аппаратуры, фильтры грубой очистки теперь стали располагаться выше, что нивелирует риск их повреждения при эксплуатации автомобиля по бездорожью. Улучшилась геометрическая проходимость.



На конференции присутствовали почетные гости из Hino Motors, Ltd (Япония): директор департамента стран Европы и Африки Хироо Каяноки, генеральный менеджер департамента стран Европы и Африки Андо Джунсуке и заместитель генерального менеджера департамента стран Европы и Африки Муроя Ясуси.



За эффективную работу в сфере продаж и сервисного обслуживания дилеры, достигшие высоких результатов, были награждены почетными грамотами и путевками в Японию.

Справка.ООО «Хино Моторс Сэйлс» - официальный дистрибьютор продукции Hino Motors, Ltd. в России. Учреждена в июле 2008 г. головной компанией Hino Motors, Ltd. (65%) и крупнейшим торговым домом в Японии MITSUI & CO., Ltd (35%).

В России представлены модели серии 300 с полной массой 3,5 и 7,5 тонн, серии 500 с полной массой 12, 17,5 и 26 тонн, а также серии 700 от 30 тонн и более. Автомобили реализуются через официальную дилерскую сеть, которая на начало 2014 года насчитывает 37 дилерских центров и функционирует по системе 3S (Sales – Продажи, Service – Сервис, Spare Parts – Запчасти).