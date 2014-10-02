АВТОСТАТ

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Материалы по теме «государственная программа утилизации»: регламентирующие документы: постановления Правительства; спиок автомобилей (брендов) - участников программы утилизации; порядок получения сертификата; адреса и контакты пунктов утилизации; перечень дилеров по программе утилизации и т.п.

 

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