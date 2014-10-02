Прогноз автомобильного рынка в 2014 году с учетом утилизации

По тем темпам падения, которые фиксируются последние 3 месяца, рынок мог бы опуститься к концу года на -15-20%, то есть на 2,1-2,2 млн шт. С учетом запуска программы утилизации (прямой эффект и косвенный, за счет оживления активности потребителей и производителей) мы ожидаем 2,3-2,4 млн. То есть падения на 8-12%