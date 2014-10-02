|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
Материалы по теме «государственная программа утилизации»: регламентирующие документы: постановления Правительства; спиок автомобилей (брендов) - участников программы утилизации; порядок получения сертификата; адреса и контакты пунктов утилизации; перечень дилеров по программе утилизации и т.п.
2 октября 2014
Программа обновления автопарка в России подводит первые итоги. На ее основе многие автопроизводители внедряют свои собственные программы утилизации и льготные продажи по схеме trade-in.
9 сентября 2014
Госпрограмма утилизации автомобилей, которая должна была возобновиться в России 1 сентября, еще не заработала – не утверждено соответствующее постановление правительства. Поэтому ряд автоконцернов, не дожидаясь государства, запустили собственные программы утилизации.
9 сентября 2014
Объявленная Минпромторгом программа утилизации автохлама не заработала с 1 сентября – нет постановления правительства. Автозаводы пока сами предоставляют скидки.
9 сентября 2014
Накануне запуска программы господдержки российского авторынка он усилил падение: в августе продажи новых машин снизились на 26%. Игроки называют ситуацию катастрофой, кивая на нестабильность в экономике и политике. У дилеров продолжают расти стоки, а распродажи изменить тенденцию не смогли. Помощь от государства тоже подоспеет не скоро: механизм распределения средств появится только к декабрю, и сейчас автопроизводители дают скидки на свой страх и риск.
8 сентября 2014
АВТОВАЗ с 4 сентября запустил программу утилизации автомобилей, которая для покупателей Lada продлится до 15 декабря 2014 года.
8 сентября 2014
КАМАЗ с 8 сентября начинает реализацию программы утилизации автомобилей, которая продлится до 31 декабря 2014 года. Программа направлена на обновление парка грузовиков и автобусов, повышение экологичности и безопасности автотранспорта и поддержку спроса на новые автомобили.
8 сентября 2014
В Москве 23-24 сентября пройдет 6-я конференция «Утилизация транспортных средств», организованная НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» при поддержке аналитического агентства «АВТОСТАТ».
5 сентября 2014
Только полная утилизация автомобиля и всех б/у запчастей – основа государственной программы утилизации: 30% «вторичных автокомпонентов» приходится на детали критически важных для безопасности систем.
5 сентября 2014
С 5 сентября 2014 года во всех дилерских центрах Горьковского автозавода во всех регионах России вступает в действие льготная программа покупки автомобилей. В рамках программы потребители получают скидки на весь модельный ряд «ГАЗ» при сдаче старых автомобилей.
4 сентября 2014
По тем темпам падения, которые фиксируются последние 3 месяца, рынок мог бы опуститься к концу года на -15-20%, то есть на 2,1-2,2 млн шт. С учетом запуска программы утилизации (прямой эффект и косвенный, за счет оживления активности потребителей и производителей) мы ожидаем 2,3-2,4 млн. То есть падения на 8-12%