GM ликвидировал марку Daewoo

Американский автоконцерн General Motors с 1 марта 2011 года ликвидирует корейский бренд Daewoo, заменив его на марку General Motors Korea.

Как пишет Авто.Вести.Ru, GM Korea будет официально представлять в Южной Корее автомобильный бренд Chevrolet, который позиционируется как глобальная компания, работающая в регионе. В настоящее время в этой стране уже представлены три новых автомобиля марки Chevrolet, коммерческие поставки которых начнутся с марта. До конца нынешнего года планируется вывести на южнокорейский рынок еще пять автомобилей этой марки. В портфолио новых и обновленных моделей Chevrolet войдут Chevrolet Camaro, Orlando, Aveo и Captiva.

GM Korea занимает третье место в стране по объему продаж в Южной Корее, и с весны планирует более агрессивно бороться за расширение своей доли, работая при этом как на внутренний рынок, так и на экспорт. Ранее сообщалось, что решение о переименовании было принято в связи с тем, что в Южной Корее у марки Daewoo давно сложилась плохая репутация. Ситуацию не удалось изменить даже после приобретения бренда американским концерном. А смена имени, как считают в GM, позволит улучшить отношения к автомобилям и повысить спрос.