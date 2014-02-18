Производство грузовиков в январе упало на 58,8%

По данным Росстата, производство грузовых автомобилей в январе 2014 года составило 3,2 тысячи единиц, что на 58,8% ниже показателя годичной давности. Стоит отметить, что крупнейший производитель грузовиков в России, КАМАЗ, в связи с проведением корпоративного отпуска начал производство в этом году только с 23 января. При этом в феврале завод работает в сокращенном, четырехдневном режиме, что, как отмечают на КАМАЗе, позволит избежать затоваривания складов в условиях стагнирующего рынка тяжелых грузовиков. На предприятиях «Группы ГАЗ» корпоративный отпуск длился весь январь – в это время на Горьковском автозаводе проводились масштабные работы по модернизации производства в связи с подготовкой выпуска новых моделей и модификаций семейства Next.

Выпуск автобусов в России за первый месяц 2014 года снизился на 59,3% до 844 единиц. Таким образом, автобусные заводы показали наибольшее падение среди российских производителей автомобильной техники.