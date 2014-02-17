Стали известны комплектации хэтчбека Lada Granta

По собственной информации издания «АвтоСреда», длина хэтчбека будет равна 4247 мм, ширина – 1700 мм, высота – 1500 мм. Таким образом, пятидверка окажется на 13 мм короче седана. Ширина и высота у обеих модификаций модели одинаковая. Минимальный объем багажного отделения хэтчбека – 440 л, максимальный – 760 л. Согласно данным производителя, объем багажника седана Lada Granta – 520 л.

Как и остальные «Лады», хэтчбек Granta будет доступен в трех вариантах исполнения: «стандарт», «норма» и «люкс». У двух последних комплектаций имеется еще по паре версий. Вероятно, количество вариантов оснащения пятидверной Granta в дальнейшем будет расти.

Как стало известно «АвтоСреде», покупателям предложат хэтчбек с тремя бензиновыми моторами. Мотором мощностью 87 л.с. оснащаются самая дешевая комплектация «стандарт» и одна из версий «нормы»; 98-сильный движок с «автоматом» - только для топовой версии «люкс»,; агрегат мощностью 106 л.с. – для «нормы» и «люкса». Максимальная скорость хэтчбека Lada Granta – 166-177 км/ч в зависимости от версии.

В базовую комплектацию пятидверной Lada Granta войдут регулируемая по углу наклона рулевая колонка, центральный замок, подушка безопасности водителя и аудиоподготовка. Спинка заднего дивана – неделимая, зато, в отличие от «стандартного» седана Lada Granta, даже у самого дешевого хэтчбека бамперы уже окрашены в цвет кузова.

Обе «нормы», по данным «АвтоСреды», дополнены ABS+BAS, раздельным задним сиденьем, передней подвеской с увеличенным кастером, электроусилителем руля, комбинацией приборов с функциями бортового компьютера, индикацией температуры наружного воздуха, передними электростеклоподъемниками, электроприводом замка двери задка с управлением из салона. Разница между двумя «нормальными» комплектациями – в одной имеется лишь аудиоподготовка, в другой – аудиосистема с USB, SD-картой, Bluetooth и Handsfree.

В «люксовом» хэтчбеке Lada Granta к основным опциям «нормальной» версии, по информации «АвтоСреды», добавлены: модернизированная подвеска и дополнительная шумоизоляция, задние электростеклоподъемники, подушка безопасности пассажира, центральный замок с ДУ, электропривод замка двери задка с ДУ и управлением из салона, наружные зеркала с электроприводом, электрообогревом и боковыми указателями поворота, противотуманки, климатическая система, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, USB, SD-картой, Bluetooth и Handsfree. В одной из люксовых версий также есть навигационная система, в другой предусмотрены система курсовой устойчивости (ESC), парктроник, датчики дождя и света. Оба «люкса» стоят на 15-дюймовых дисках, остальные комплектации имеют 14-дюймовые колеса.

Цены, дата старта серийного производства и срок появления хэтчбека Lada Granta в салонах официально пока не названы. Как сообщалось ранее, выпускать пятидверную модификацию самой популярной модели России будет «ИжАвто». Возможно, к производству хэтчбека ижевский завод приступит уже этой весной.