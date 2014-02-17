«Группа ГАЗ» планирует вложить 5 млрд. рублей в обновление модельного ряда

«Группа ГАЗ» до 2017 года планирует направить более 5 млрд. рублей на обновление собственного модельного ряда, сообщил директор по развитию дивизиона «Легкие коммерческие автомобили» «Группы ГАЗ» Павел Середа. По его словам, запустив производство автомобиля «ГАЗель Next» в 2013 году, компания планирует создавать на его основе новые модификации и виды транспорта. «Дальше мы планируем развивать модельный ряд по всем направлениям. В этом году важнейшим проектом будет развитие линейки среднетоннажных грузовиков», – пояснил директор по развитию, которого цитирует агентство «Прайм».

Также он сообщил, что сейчас ведется работа по подготовке производства цельнометаллического фургона. «Мы делаем модельную гамму под потребности рынка с учетом того, что в ближайшие пять лет это будет основной продукт, который станет основой модельного ряда Горьковского автозавода», – сказал П.Середа.



