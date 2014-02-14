АВТОВАЗ в 2013 году принес Renault убыток в 34 млн. евро

Французский автоконцерн Renault по итогам 2013 года получил чистый убыток в 34 млн. евро от участия в АВТОВАЗе. Годом ранее участие в капитале АВТОВАЗа принесло Renault прибыль в 186 млн. евро. При этом общая чистая прибыль Renault по итогам 2013 года составила 586 млн. евро, что примерно втрое меньше, чем в 2012 году. Год назад прибыль компании составила 1,75 млрд. евро, сообщает «РБК».

Renault консолидирует показатели АВТОВАЗа как ассоциированной компании с трехмесячным «лагом», то есть годовая доля Renault в финансовых результатах АВТОВАЗа рассчитана, исходя из чистого убытка российского производителя по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за период с 1 октября 2012года по 1 октября 2013-го. Сам АВТОВАЗ в последний раз отчитывался по МСФО за I полугодие 2013 года. Его чистый убыток составил 2,62 млрд. рублей против прибыли в 27,39 млрд. рублей годом ранее.

В финансовом отчете Renault не уточняется размер опосредованной доли в АВТОВАЗе по состоянию на 31 декабря 2013 года. На середину прошлого года французская компания владела 35,9% АВТОВАЗа через совместное предприятие с госкорпорацией «Ростех» (Alliance Rostec Auto BV), которое владеет 74,5% акций тольяттинского производителя. По условиям соглашения между акционерами АВТОВАЗа, подписанного в декабре 2012 года, французско-японский альянс Renault-Nissan инвестирует в СП 23 млрд. рублей и получит 67,13% его капитала (50,1% - Renault и 17,03% - Nissan) к середине 2014 года. Таким образом, альянс Renault-Nissan получит непрямой контроль над АВТОВАЗом (50,01%).

Между тем, Renault намерен вывести марку Lada на лидирующие позиции в России и сопредельных странах, заявил генеральный директор французской корпорации Карлос Гон. Как он сказал агентству «ИТАР-ТАСС», несмотря на некоторые текущие трудности в компании оптимистично оценивают перспективы АВТОВАЗа и рассчитывают, что к концу 2016 года российский завод станет прибыльным. «Я лично настроен весьма оптимистично, прежде всего потому, что верю, что Бу Андерссон (президент АВТОВАЗа) и его команда справятся», – отметил К.Гон.

Комментируя убытки Renault от участия в АВТОВАЗе в прошлом году, глава французского автопроизводителя сказал: «Проблемы очевидны: во-первых, рынок сократился; во-вторых, именно сейчас осуществляются большие вложения для реорганизации завода в Тольятти. Поскольку инвестиции пришлись на момент неблагоприятной рыночной конъюнктуры, последствия оказались еще более заметны».

По словам К.Гона, большое значение в Renault придают развитию бренда Lada, который должен стать ведущей автомобильной маркой на рынках России и соседних стран. «Бренд номер один в России, бренд номер один в соседних странах», – таким обрисовал он свое видение ближайших перспектив российской марки.

При этом гендиректор Renault не исключил, что в перспективе автомобили Lada будут поставляться и в Западную Европу. «Прежде, однако, нужно заложить основу лидерства в России – это первая задача, – указал он. – Мы условились, что это должно быть не менее 20% рынка, это наш главный приоритет. Затем планируем начать восстанавливать позиции Lada в соседних странах, где многие люди уже хорошо знают эту марку».

Планы по выведению российских машин на зарубежные рынки, подчеркнул К.Гон, будут реализовываться постепенно. «Есть целый ряд динамично развивающихся стран, с которыми Россия имеет давние связи, и где есть спрос на доступные и надежные автомобили», – добавил он.