Казахстанский авторынок в январе вырос на 18,6%

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане, по данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса, в январе 2014 года увеличились на 18,6% до 10550 единиц.

Безусловным лидером на казахстанском рынке остается марка Lada, на которую в прошлом месяце пришлось 35,9% продаж легковых автомобилей в Казахстане – 3782 машины российской и усть-каменогорской сборки (+4,2%). На второе место вышла Chevrolet, чья реализация выросла в два раза до 1107 автомобилей. На третьей строчке идет KIA с показателем 926 проданных машин (+29,7%). Четвертый результат показала Toyota – 829 автомобилей, что на 82,2% превышает показатель годичной давности. Замыкает «пятерку» лидеров Hyundai – автомобили корейской марки были проданы в количестве 515 штук (+15,2%).