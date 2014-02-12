Toyota заплатит 1 млрд. долларов за ложь о дефектных машинах

Японский автоконцерн Toyota заплатит правительству США штраф в размере 1 млрд. долларов за сокрытие данных о жалобах автовладельцев в Соединенных Штатах на непроизвольные ускорения машин. Помимо штрафа правительству, Toyota возместит ущерб 23 млн. владельцев машин с дефектами. Общая сумма компенсации составит 1,63 млрд. долларов, пишет Motor.ru.

На данный момент прокуратура США продолжает расследование в отношении неверных сведений, которые японская компания предоставила Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) о дефектных автомобилях. По данным источников The Wall Street Journal, Toyota может согласиться на сделку со следствием и заплатить миллиардный штраф в обмен на прекращение дела, однако у компании все еще остаются некоторые разногласия с госорганами по поводу предъявляемых обвинений. И это в итоге может повлиять на заключение соглашения. Дача ложных показаний считается в Соединенных Штатах преступлением федерального уровня.

Тем не менее, Toyota готова на сделку даже без предоставления доказательств того, что автомобили японской марки были подвержены непроизвольному ускорению из-за механического дефекта или проблем с электроникой. В NHTSA в качестве причины для ускорений назвали ошибки водителя и зажимающие педаль газа напольные коврики. Toyota подтвердила факт дефектных ковриков и отказалась признавать любые обвинения в неисправностях транспортных средств.

Проблемы с непроизвольным ускорением машин Toyota и Lexus были обнаружены в 2009 году. Причиной для расследования стала гибель полицейского и его семьи, который разбился во время поездки на «Лексусе». Общее число погибших из-за самостоятельно набирающих скорость автомобилей составило пять человек. По всему миру из-за обнаруженного дефекта было отозвано 12,4 млн. автомобилей.