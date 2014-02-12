Sollers в январе снизила продажи автомобилей на 29%

Российская автомобильная группа Sollers по итогам января 2014 года снизила продажи автомобилей (представляет бренды УАЗ, SsangYong и Isuzu) на 29% до 3,63 тысячи единиц.

Как сообщили агентству «ИТАР-ТАСС» в компании, группа Sollers не поставляла автомобили на экспорт в прошедшем месяце. «Экспортных продаж в этом месяце не было, так как в рамках заключенных контрактов поставки начинаются позже, мы наверстаем эти объемы в течение года», – отметили в компании.

Продажи автомобилей УАЗ в январе снизились на 30% до 2204 единиц, в том числе из-за отсутствия экспорта. На российском рынке реализация УАЗа снизилась на 24%. Продажи автомобилей SsangYong составили 1330 машин – на 28% меньше, чем в январе 2013 года.

Легких коммерческих автомобилей Isuzu в прошлом месяце было реализовано 28 единиц против 4 штук годом ранее, грузовых автомобилей Isuzu продано на 8% меньше – 71 машина. Таким образом, продажи автомобилей бренда Isuzu в целом выросли на 22% до 99 единиц.