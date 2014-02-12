Toyota в январе увеличила продажи в Китае на 18%

Японский автоконцерн Toyota Motor Corp. и его китайские партнеры в январе продали в Китае 85,6 тысячи автомобилей – на 18% больше, чем годом ранее. В этом году Toyota рассчитывает увеличить продажи в КНР на 20% по сравнению с уровнем 2013 года, до более 1,1 млн. автомобилей, благодаря ослаблению напряженности, связанной с территориальным спором между Китаем и Японией.

В 2013 году Toyota продала в Китае 917,5 тысяч машин, сообщает агентство «Финмаркет». В КНР автомобили Toyota производятся японской компанией совместно с China FAW Group и Guangzhou Automobile Group Co.

Доля японских автопроизводителей на рынке КНР на конец 2013 года составила 16,35%, незначительно сократившись по сравнению с 14,6% на конец 2012 года. До обострения территориального спора между двумя странами в середине 2012 года японским компаниям принадлежала 20-процентная доля на китайском автомобильном рынке.