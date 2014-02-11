Toyota свернет производство автомобилей в Австралии

Японский автоконцерн Toyota Motor Corp. объявил о прекращении производства автомобилей и двигателей в Австралии к концу 2017 года.

«Мы сделали все что могли, чтобы трансформировать наш бизнес, но есть много факторов, которые мы не можем непосредственно контролировать, и которые делают производство автомобилей в Австралии нецелесообразным», – заявил президент Toyota Australia Масахиде Ясуда.

Как пишет «РБК», Toyota начала производить машины в Австралии в 1963 году и последней из автопроизводителей объявила о намерении покинуть страну-континент. Ранее свои планы по сворачиванию производства в Австралии озвучили Ford и GM: Ford намерен закрыть заводы к 2016 году, а GM – к 2017-му.

Решение Toyota означает конец австралийской автомобильной индустрии, исчезновение которой приведет к сокращению множества рабочих мест. По данным правительства, сегодня в стране около 150 компаний работают в различных сферах, связанных с автопромом – от производства автокомпонентов до сервисных услуг. В отрасли работают около 45 тысяч человек.

Toyota была вынуждена сократить 12600 человек в декабре 2013 года, после того как компании не удалось пересмотреть контракты с работниками своих заводов, чтобы сократить стоимость производства автомобилей. Попытка пересмотра контрактов была заблокирована профсоюзом рабочих.

Сейчас число сотрудников Toyota в Австралии насчитывает 3,9 тысяч, из которых около 2,5 тысячи заняты на производстве. Японская компания является крупнейшим австралийский экспортером автомобилей, продавая около 73% из 101 тысячи 424 произведенных в 2012 году автомобилей за рубежом.

«Массовый исход» автопроизводителей из Австралии объясняют высокой стоимостью производства в стране и ростом курса австралийского доллара. За последние пять лет он подорожал относительно доллара США почти на 30%, и австралийским потребителям стало выгоднее покупать автомобили, произведенные за рубежом.

По разным данным, около 85% всех машин, проданных в Австралии, импортируются, в то время как автомобильное производство внутри страны сократилось почти вдвое за последние 30 лет.