Завод «Скания-Питер» в 2013 году выпустил около 1,2 тысячи автомобилей

Завод «Скания-Питер» в 2013 году произвел 1178 единиц техники (самосвалы, автобетоносмесители, седельные тягачи, лесовозы, шасси). Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Скания-Русь», напомнив, что в 2012 году предприятие выпустило 1421 единиц техники. Таким образом, объемы выпуска в прошлом году снизились на 17,1%. «Объем производства в 2014 году будет зависеть от текущего рыночного спроса», – заявили в пресс-службе «Скания-Русь».

Между тем, по итогам 2013 года компания Scania заняла первое место среди европейских импортеров новой грузовой техники, поставив на российский рынок 6025 единиц техники. Высокие результаты продаж позволили занять 21,9% рынка.

«Несмотря на общее падение рынка коммерческой техники в России в 2013 году, Scania поставила своим клиентам свыше 6000 грузовых автомобилей, и стала лидером среди европейских производителей тяжелой грузовой техники», – сказал ген директор «Скания-Русь» Ханс Тарделль.

В прошлом году Scania представила обновленную линейку магистральных автомобилей Scania Streamline с кабинами G и R и новыми двигателями Евро 4 и Евро 5, 400 л.с. и 440 л.с., а также двигателем V8, мощностью 500 л.с., которые стали наиболее востребованными крупными транспортными компаниями. Также наблюдался спрос и на специальную технику. В частности, выросли продажи строительных машин за счет улучшенного предложения для российского рынка, которое было представлено расширенным модельным рядом грузовых автомобилей с кабинами P и G, предназначенные для работы в суровых условиях бездорожья с пакетом Off-Road. Что касается коммунальной техники, то Scania является лидером среди европейских производителей тяжелой техники по поставкам автомобилей для служб ЖКХ в России.

Год завершился рекордными поставками для Scania в сегменте автобусов. В рамках олимпийского проекта, где Scania выступает Поставщиком Игр 2014 года в Сочи в категории «Автобусы» на предприятие «Русские автобусы – Группа ГАЗ» было поставлено 709 шасси для междугородних и туристических автобусов и 30 двигателей Scania для автобусов «Лиаз». Всего было поставлено более 848 автобусов и автобусных шасси на российский рынок.