Оптимизация численности на АВТОВАЗе – лишь одно из многих запланированных мероприятий

- Прошлый год был очень плохим для АВТОВАЗа, мы понесем убытки, - рассказал журналистам во время сегодняшнего пресс-подхода президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон. Глава предприятия вместе с мэром города Тольятти в этот день совершил ознакомительную поездку по город у и принял участие в выездном совещании по вопросам социально-экономического развития города. Журналистов, конечно, в немалой степени интересовали планы производства автозавода на 2014 год и грядущие сокращения. О производственных планах г-н Андерссон говорить отказался, а по поводу оптимизации численности персонала высказался вполне конкретно: - Сейчас мы принимаем 220 мероприятий. Одно из них – это оптимизация численности. У нас будет меньше руководителей, меньше бюрократии, и от нас потребуется лучше использовать наши ресурсы, наших людей. Прошу вас понять, что оптимизация численности – это лишь одно из многих запланированных мероприятий. Мы это будем делать справедливо, в соответствии со всеми законодательными требованиями. И над этим мы работаем во взаимодействии с мэрией и губернатором. Для меня это очень важно…



Подводя итоги своей поездки по городу (г-н Адрессон в этот день успел в мэрии познакомиться с расходной и доходной частью бюджета города, побывал в местном драматическом театре, в перинатальном центре Медгородка, в ледовом дворце «Лада-арена», православной гимназии и школе, где учатся дети иностранных специалистов), руководитель АВТОВАЗа сказал, что в первую очередь будет делать то, что важно для работников завода.



Ему известно, что для них важна лучшая зарплата, лучшая транспортировка на работу, улучшение дорог, режим кондиционирования в цехах (летом), улучшение условий социальной жизни, спортивной жизни и, что важно для всех – делать компанию прибыльной. «Первые шесть моментов меня не настолько заботят, потому что я знаю, как найти им применение. А вот последнее – это моя основная забота. Сейчас потребители становятся более требовательными. И нам надо делать автомобили «Лада» лучше. Мы этим занимаемся… Сейчас я сосредоточен на одном. Поэтому я и на завод каждое утро выезжаю на пару часов раньше. Я помогаю создавать лучшее качество продукта и улучшать себестоимость продукта…».



Когда вопрос об оптимизации численности и будущем освобождаемых работников АВТОВАЗа переадресовали мэру Тольятти, Сергей Андреев ответил, что в Тольятти пока нет потребности перебираться на работу в другие регионы (есть предложения от автопредприятий из Владивостока, Чеченской республики, Калининграда – авт.). В городе есть возможность трудоустроиться. Есть предложения по трудоустройству от строительных организаций, но стоит вопрос квалификации, переобучения и адаптации. «Мы желаем все, чтобы каждый житель Тольятти нашел себе применение здесь. Количество людей, в которых город нуждается, значительно превышает число людей, которые высвобождаются с АВТОВАЗа…»